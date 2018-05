Cambridge Analytica anuncia fim das atividades

De caixotão a pulseira, a evolução do computador

Computador de pulso

O smartwatch, ou relógio inteligente, que permite checar emails, monitorar a saúde e também ver as horas, já está há alguns anos no mercado. Mas só se tornou conhecido do grande público com o lançamento do Apple Watch em 2015. Acima de tudo um símbolo de status, pode ser adquirido inclusive na versão ouro, que custa a partir de 11 mil euros.

Autoria: Heike Mund (rw)