Burger King se desculpa por incentivar sexo com craques da Copa

Os estádios da Copa do Mundo da Rússia

Arena de Rostov

A Arena de Rostov, com capacidade para 45 mil pessoas, é um dos novos estádios construídos especificamente para a Copa do Mundo. O estádio vai receber quatro jogos da primeira fase – incluindo a estreia do Brasil no Mundial, dia 17 de junho, contra a Suíça – e um jogo das oitavas de final. Depois do torneio, será a nova casa do FC Rostov.