Brasileiros homenageiam vereadora Marielle em Berlim | Notícias e análises sobre os fatos mais relevantes do Brasil | DW | 18.03.2018

Brasileiros se reuniram neste domingo (18/03) em Berlim para homenagear a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, assassinados a tiros na quarta-feira. Apesar de temperaturas negativas, cerca de 150 pessoas participaram do ato, que ocorreu no bairro Kreuzberg, na beira do rio Spree.

"A luta de Marielle é de todos nós, não podemos mais admitir que o Estado brasileiro nos trate desta forma. É um dever me solidarizar, pois os tiros que mataram Marielle foram disparados contra todo o povo que quer uma sociedade que respeite as diferenças", afirmou Sandra Bello, uma das organizadoras do ato.

Durante a homenagem, vídeos de discursos de Marielle foram exibidos num telão. "Não vamos deixá-los roubar nossos sonhos", "Quantos mais vão precisar morrer?" e "Marielle Presente", foram alguns dos dizeres nos cartazes, em português, alemão, inglês e espanhol, levados pelos participantes. O clima era de indignação e comoção.

Velas e flores foram colocados num pequeno altar com uma foto da vereadora. Durante a manifestação que durou cerca de duas horas e meia, os participantes reiteraram apoio aos temas pelos quais a defensora dos direitos das mulheres e da inclusão social lutava e a homenagearam com poemas e canções. A frase "Marielle Presente" foi repetida em diversos momentos.

"A morte de Marielle não será em vão", afirmou a estudante Junia Matsuura.

Além da homenagem a Marielle e Anderson, os participantes do ato pediram o fim do racismo e da violência policial. Vítimas de operações policiais, como a auxiliar de serviços Claudia Silva Ferreira, morta ao ser arrastada por uma viatura em 2014, e o ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, também foram lembrados.

"Estou aqui para representar todas as pessoas que morrem todos os dias no Rio, não somente a Marielle e o Anderson, e para mostrar que esse sofrimento chegou até aqui", afirmou a brasileira Roberta de Carvalho Klose.

O ato reuniu participantes de todas as idades e muitas famílias. "A execução da Marielle precisa ser um divisor de águas entre essa completa inaptidão das pessoas de irem para a rua", afirmou Janaina Pessoa, que estava junto com seus dois filhos, de 11 e 2 anos.

Além de brasileiros e alemães, cidadãos de outras nacionalidades participaram da homenagem. "Estou revoltado com o crescimento da força do fascismo que está acontecendo no Brasil e em todo mundo. Acho importante estar aqui para demonstrar minha revolta e mostrar que há pessoas no mundo inteiro que se importam com a morte de Marielle", destacou Alessandro Rossi, italiano que morou no Rio de Janeiro.

Marielle e Anderson foram mortos ao sair de um evento na Lapa. O carro onde estavam foi baleado nove vezes. A principal hipótese da Delegacia de Homicídios do Rio é de que se tratou de uma execução premeditada, dada a ação dos criminosos. Além de defender os direitos das mulheres e a inclusão social, Marielle criticava também a violência policial.

