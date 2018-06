Brasil deixou de ser país do futebol, aponta estudo

A reputação do Brasil como o país com o maior número de fãs de futebol foi contestada em uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (12/06), segundo a qual apenas 60% dos brasileiros demonstram interesse pelo esporte mais popular do planeta.

Os Emirados Árabes Unidos lideram o ranking dos países com maior percentual de aficionados do esporte (80%), seguidos da Tailândia (78%), Chile, Portugal e Turquia (todos com 75%). O Brasil ocupa a modesta 13ª colocação.

O levantamento foi realizado pela empresa de informação, dados e medições Nielsen Sports, que estabeleceu um ranking com 30 países de acordo com a porcentagem da população que se diz interessada em futebol.

O Brasil demonstrou uma queda significativa desde 2013, quando chegou a registrar 72% de interessados. Esse percentual foi registrado um ano antes de o país sediar a Copa do Mundo, na qual acabou sendo eliminado de forma amarga na semifinal, ao perder de 7 a 1 da Alemanha.

Segundo o estudo, o interesse dos brasileiros pelo esporte é instável, e o comparecimento aos jogos varia muito, dependendo do desempenho das equipes e se elas estão em momentos decisivos das competições.

Outros fatores citados pela pesquisa que influenciam a ida dos torcedores aos estádios são os horários das partidas e as condições meteorológicas. Na última temporada, o campeonato brasileiro teve publico médio de 16.418 espectadores.

A pesquisa registra um crescimento da popularidade do futebol em países como China (de 27% em 2013 para 32% em 2017), Índia (de 30% para 45%) e Estados Unidos (de 28% para 32%). O Reino Unido, apesar de abrigar a famosa Premier League, está apenas na 17ª posição do ranking da Nielsen.

Redes sociais

Segundo o levantamento, o jogador do Real Madrid e da seleção de Portugal Cristiano Ronaldo domina as redes sociais, bem à frente de seu principal rival, o argentino Lionel Messi.

Os 570 milhões de interações nos perfis do craque português no Facebook, Twitter e Instagram nos primeiros cinco meses do ano foram bem superiores aos números de Neymar, com 294 milhões, e Messi, com 201 milhões.

O relatório avalia que as interações nas redes sociais, ao contrário do número de seguidores, são essenciais para a compreensão do valor de um perfil, demonstrando quantas pessoas interagiram com uma determinada conta e fornecendo uma ideia mais clara sobre o impacto e a influência de um grupo ou indivíduo.

O zagueiro do Real Madrid e da seleção espanhola Sergio Ramos, aparece em quarto lugar, com 158 milhões de interações, à frente do egípcio Mohamed Salah (105,3 milhões).

No que diz respeito aos seguidores nas redes sociais, Cristiano Ronaldo também lidera, com 322,8 milhões no Twitter, Instagram e Facebook, enquanto Neymar tem 194,2 milhões, e Messi, 181,9 milhões.

