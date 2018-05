Bombeiros localizam segundo corpo em escombros de prédio em SP

Os bombeiros encontraram nesta terça-feira (08/05) um segundo corpo sob os escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. O corpo aparenta ser de uma criança. As equipes buscam ainda ao menos outras seis pessoas sob os destroços.

O segundo corpo estava carbonizado e foi encontrado na área central dos escombros, que aparentemente corresponderia ao sétimo andar do prédio, que desabou após ser consumido pelo fogo na terça-feira passada. Ele pode ser de um dos irmãos gêmeos que moravam com a mãe no prédio.

São Paulo, uma semana após o desastre

O trabalho no local foi intensificado, pois há chances de mais vítimas serem encontradas. O primeiro corpo encontrado entre os escombros foi identificado como sendo o de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que estava sendo resgatado quando o prédio desmoronou.

Além das seis pessoas em que as buscas estão concentradas, os bombeiros incluíram nesta terça-feira Francisco Dantas, de 56 anos, na lista oficial de pessoas desaparecidas.

O edifício Wilton Paes de Almeida, que durante anos abrigou a sede da Polícia Federal em São Paulo, pegou fogo após um curto-circuito numa tomada. Após o incêndio, o prédio de 26 andares desabou. Ao menos duas pessoas morreram.

Mais de 140 famílias de sem-teto moravam no edifício, que era propriedade da União. A tragédia chamou a atenção para o déficit habitacional de São Paulo, a falta de investimentos públicos no setor de moradia e a ausência de uma fiscalização eficaz por parte dos órgãos de segurança.

