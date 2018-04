Boateng, a nova dor de cabeça de Löw

O treinador da seleção alemã de futebol, Joachim Löw, esteve presente na Allianz Arena, em Munique, na noite de quarta-feira (25/04), e acompanhou a derrota do Bayern de Munique por 2 a 1 para o Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões.

Löw aproveitou para observar vários prováveis convocados de possíveis adversários na Copa do Mundo, mas também para acompanhar de perto o desempenho dos jogadores alemães – principalmente Toni Kroos, pelo Real Madrid, Thomas Müller e os defensores Mats Hummels, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng e Niklas Süle, pelos bávaros.

E Löw certamente deixou a Allianz Arena preocupado. Embora o lateral-direito titular da Nationalelf tenha aberto o placar aos 28 minutos de jogos, Löw presenciou um Bayern de Munique carente de variações e que não conseguiu impor uma dominância em casa contra um adversário que pouco fez ofensivamente. Para piorar, Boateng se lesionou ainda no primeiro-tempo, está fora da temporada e corre o risco de perder o Mundial na Rússia.

Ao lado de Hummels, Boateng forma a indiscutível dupla titular na defesa central da Nationalelf e no Bayern de Munique. Ambos foram campeões mundiais em 2014, no Brasil. Ambos têm qualidade com a bola nos pés, principalmente com passes longos e lançamentos. Ambos participam ativamente na criação de jogadas e têm a liberdade e a personalidade para subidas ao campo de ataque.

E justamente numa dessas subidas, aos 33 minutos do primeiro tempo, Boateng levou a mão à coxa esquerda e caiu no gramado. Ele saiu de campo visivelmente com dificuldade para caminhar. Vale lembrar que Boateng tem lutado com lesões – no ombro, no joelho e musculares – nas últimas duas temporadas.

Jérôme Boateng e Mats Hummels formam a dupla titular na defesa da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique

Quatro a seis semanas fora

Nesta quinta-feira (26/04), o Bayern de Munique divulgou o diagnóstico: Boateng sofreu uma lesão estrutural dos músculos adutores na coxa esquerda. O tempo de recuperação varia entre quatro e seis semanas – o último amistoso da Alemanha antes do Mundial é em 8 de junho, contra a Arábia Saudita.

Seu substituto no Bayern de Munique é também seu substituto na seleção alemã. Süle entrou e não sentiu a pressão de sua primeira semifinal de Liga dos Campeões, nem por ter que marcar Cristiano Ronaldo ou outras estrelas merengues. Ao menos um ponto positivo para Löw. No entanto, embora Süle seja uma atleta veloz, principalmente nos primeiros metros, ele é bem mais conservador na abertura de jogo e, certamente, não tem a mobilidade e a qualidade de passe de Boateng.

Uma dor de cabeça extra para Löw. Uma dor de cabeça com a qual ele certamente não contava e que pode fazer com que reveja a estruturação do sistema defensivo da Nationalelf. Em alguns amistosos, Löw testou a formação com três defensores ou com volantes de formação na linha de quatro – Emre Can e Christoph Kramer, por exemplo.

Por mais que Boateng não consiga participar de maior parte da preparação para o Mundial, ele pode fazer parte dos 23 convocados. Löw tem um histórico de valorizar seus jogadores de confiança e levá-los mesmo que tenham tido pouco tempo de recuperação – Sami Khedira e Manuel Neuer são dois exemplos, ambos foram titulares na Copa do Mundo no Brasil.

Neuer, por sinal, foi assunto numa curta entrevista dada por Löw antes da partida à emissora alemã ZDF. As informações são de que o goleiro consegue treinar sem limitações ou dores e o tom – Löw não sacramentou – indicou que Neuer estará entre os convocados e será o titular da Alemanha no Mundial na Rússia.

