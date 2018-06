Benetton é criticada por campanha com imagem de refugiados

A marca de roupas italiana Benetton foi alvo de críticas devido a uma nova campanha publicitária que mostra uma fotografia de imigrantes sendo resgatados no mar. A imagem – que mostra migrantes em um bote vestindo coletes vermelhos, com o logo "United Colors of Benetton" sobre a foto – foi publicada no Twitter da empresa nesta semana.

A organização humanitária europeia SOS Méditerranée, a quem a imagem é atribuída, fez questão de repudiar a publicidade. A foto foi tirada no momento em que uma equipe do navio Aquarius, operado pela ONG, resgatava migrantes na costa da Líbia.

"A SOS Méditerranée se dissocia completamente desta campanha, que exibe uma foto tirada enquanto nossas equipes estavam resgatando pessoas em perigo em alto mar, no dia 9 de junho", afirmou a ONG nesta terça-feira (19/06) através do Twitter.

A "dignidade dos sobreviventes deve ser respeitada em todos os momentos", disse a organização, destacando que não dá seu consentimento para qualquer uso comercial de suas imagens. "A tragédia humana em jogo no Mediterrâneo nunca deve ser usada para fins comerciais", afirmou.

O ministro do interior italiano, Matteo Salvini, também manifestou indignação: "Só eu acho que isso seja desprezível?", disse por meio de um tuíte com um link sobre o tema.

Em sua conta no Twitter, a Benetton publicou duas fotos publicitárias com migrantes: a primeira, creditada à SOS Méditerannée, e uma segunda, creditada à agência de notícias italiana ANSA.

Na semana passada, um navio operado pela SOS Méditerannée, o Aquarius, resgatou mais de 600 migrantes no Mediterrâneo. A operação provocou polêmica depois que o governo da Itália se recusou a permitir o desembarque dos migrantes, que acabaram então sendo levados para a Espanha.

O grupo italiano Benetton, que registrou em 2017 o maior prejuízo de sua história, de 180 milhões de euros, já foi criticado no passado por suas campanhas publicitárias. Entre as mais polêmicas estão as que mostram um paciente com Aids, uma mulher negra amamentando uma criança branca e até mesmo o ex-papa Bento 16 beijando um imã egípcio.

