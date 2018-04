Bayern é campeão alemão pela sexta vez seguida

O Bayern de Munique conquistou neste sábado (07/04) o 28º título do Campeonato Alemão e o sexto consecutivo ao golear o Augsburg por 4 a 1 de virada, fora de casa, na WWK Arena, em jogo válido pela 29ª rodada.

Com a vitória, a 23ª em 29 partidas nesta edição da Bundesliga, o Bayern chegou a 72 pontos, 20 a mais do que o segundo colocado, o Schalke, que tem apenas 18 a disputar e jogará ainda neste sábado contra o lanterna Hamburgo, no campo do adversário.

Assim, o time de Munique se tornou o primeiro a conquistar o título seis vezes seguidas e ainda garantiu o troféu com cinco rodadas de antecipação. Antes da sequência atual da equipe bávara, ninguém havia conseguido mais que três títulos consecutivos.

O Augsburg, por sua vez, ficou mais longe de uma vaga na Liga Europa. Os donos da casa continuam em 11º lugar, com 36 pontos, nove a menos que o Eintracht Frankfurt, que fecha a zona de classificação para o torneio continental, e nove a mais que o Mainz, que abre a zona de rebaixamento.

Robben marcou o terceiro gol do Bayern na goleada

A equipe mandante iniciou a partida pressionando a saída de bola do Bayern e tentando impedir que o adversário trocasse passes. A ideia deu certo, e o Augsburg fez 1 a 0 aos 18 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Süle, uma das sete novidades do técnico Jupp Heynckes em relação à vitória sobre o Sevilla na última terça, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Após um começo de partida sonolento, os visitantes iniciaram a reação aos 32 minutos, quando Kimmich levantou da direita e Tolisso igualou de cabeça. Seis minutos depois, o lateral-direito cruzou de novo, agora por baixo, e encontrou Bernat. O espanhol preparou, e James Rodríguez pegou firme de entrada da área para desempatar.

Na etapa final, aos 17 minutos, foi James quem deu o passe, e Robben finalizou para ampliar. Nos instantes finais, aos 42, Rudy fez o chuveirinho, e Sandro Wagner cabeceou para fechar o placar.

AS/efe/dpa

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App