Baleia morre após engolir mais de 80 bolsas plásticas

Mais de 80 sacolas de plástico foram encontradas no estômago de uma baleia que morreu no sul da Tailândia após vômitos e convulsões, informou neste domingo (03/06) a imprensa local.

O animal havia sido resgatado após ser avistado na segunda-feira, flutuando inerte e incapaz de nadar, no canal de Songhkla, mas acabou morrendo na sexta-feira devido à obstrução intestinal.

Antes de morrer, a Baleia-piloto-de-aleta-curtaexpulsou pela boca cinco bolsas de plástico entre espasmos.

Segundo informou o departamento de Recursos Litorâneos e Marítimos do país, a autópsia revelou que a baleia tinha mais de 80 bolsas de plástico no estômago, com um peso total de oito quilos.

Vídeo publicado pelas autoridades tailandesas registra autópsia na baleia

Na quinta-feira, as autoridades tailandesas publicaram fotos da tentativa de salvamento. As imagens mostram equipes de resgate tentando evitar o ressecamento do animal empregando, entre outros, um guarda-sol.

A baleia-piloto-de-aleta-curta, ou baleia-piloto-de-peitorais-curtas, chega geralmente a medir entre cinco a sete metros de comprimento e pesar até três toneladas. Diferentemente da baleia-piloto comum, encontrada em regiões mais frias, ela também vive em zonas de águas relativamente quentes.

O Greenpeace denunciou que oito milhões de toneladas de lixo vão parar todos anos nos oceanos.

Entre os dejetos, estão trilhões de bolsas ou fragmentos de plástico que causam todos os anos a morte de milhares de exemplares da fauna marinha.

MD/efe/dpa

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram