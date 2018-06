Avião elétrico cai durante teste na Europa

As pontes aéreas mais movimentadas do mundo

#2: Melbourne (MEL) – Sydney (SYD)

O segundo lugar fica com a rota entre as duas maiores metrópoles australianas: Melbourne (foto), onde vivem cerca de 4,3 milhões, e Sydney, com 4,7 milhões de habitantes. As duas cidades estão na lista entre as que têm melhor qualidade de vida do mundo. O voo, que dura 1 hora e 25 minutos, custa cerca de 250 reais (ida e volta). Em 2017, foram 54.519 partidas, ou seja, uma média de 149 por dia.