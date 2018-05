América Latina

Avião cai logo após decolagem em Havana

Boeing 737 com 113 pessoas a bordo cai nas imediações do Aeroporto Internacional José Martí. Destino era cidade de Holguín, no leste de Cuba. Três sobreviveram, afirma imprensa local.

Bombeiros e equipes de resgate no local da queda da aeronave, perto de Havana