Austrália gastará milhões para salvar Grande Barreira de Corais

Drones lançam novo olhar sobre a Grande Barreira de Corais

Tubarões a uma distância segura

Na parte esquerda da imagem pode-se ver tubarões nadando no canal da Ilha de Heron. Já no lado direito, nota-se a densa presença de corais. Para Joyce, a tecnologia do drone oferece a grande vantagem de poder monitorar regiões perigosas ou de difícil acesso. Isso permite aos cientistas estudar áreas muito maiores do que por meio do snorkeling ou mergulho.