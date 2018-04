Atropelamento deixa mortos e feridos em Münster

Uma pessoa ainda não identificada avançou com um van neste sábado (07/04) sobre uma multidão na zona de pedestres da cidade de Münster, no centro-norte da Alemanha. Várias pessoas morreram e há dezenas de feridos, afirmou a polícia.

A polícia considera o caso como um atentado, apesar de as circunstâncias ainda não estarem claras. O motorista da van se matou com um tiro depois do atropelamento.

Citando fontes policiais, o jornal Rheinische Post noticiou a morte de três pessoas. Policiais falaram em 30 feridos, e alguns estão em situação grave. O Ministério do Interior confirmou quatro mortes, incluindo o próprio motorista.

O incidente ocorreu nas proximidades da estátua Kiepenkerl, no centro da cidade, uma área muito frequentada por moradores e turistas. A região foi isolada pela polícia, que pede às pessoas para que evitem ir ao local.

