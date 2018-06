Atentado causa morte em comício de novo premiê da Etiópia

A explosão de uma granada durante um grande comício de apoio ao novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, deixou um morto e pelo menos 156 feridos em Adis Abeba, neste sábado (23/06). Segundo o ministro de Saúde do país, Amir Aman, nove pessoas se encontram em estado grave.

A explosão ocorreu pouco depois do fim do discurso de Abiy na famosa praça Meskel, na capital. O primeiro-ministro foi rapidamente retirado do palco por seguranças. Em discurso na emissora estatal depois do incidente, Ahmed disse que a ação foi um "ataque bem orquestrado que fracassou".

Ele prometeu que ataques deste tipo não impedirão que a coalizão governista, a Frente Democrática Revolucionária Etíope (EPRDF), de aplicar o programa reformista com o qual foi eleita.

"Quero garantir a vocês que não voltaremos atrás na Etiópia. O amor sempre ganha. Matar os outros é uma derrota. Aqueles que tentaram nos dividir não tiveram êxito", disse o primeiro-ministro, prometendo que os responsáveis pelo ataque serão levados à Justiça.

Segundo a emissora OMN, duas mulheres e um homem foram presos pela polícia por relação com a explosão. A delegação da União Europeia em Adis Abeba e a embaixada dos EUA no país condenaram o ataque.

Abiy Ahmed, de 41 anos, chegou ao poder em abril como político reformista que adotou uma série de medidas em prol de mais democracia e liberdade na Etiópia, caminho criticado por setores conservadores da coalizão governista.

Ele assumiu após a inesperada renúncia de seu antecessor, Hailemariam Desaleng, que decretara estado de emergência no país em resposta a uma crescente onda de protestos. O novo premiê suspendeu o estado de emergência, libertou vários presos políticos, ofereceu dialogar com a oposição e decidiu aplicar o acordo de paz firmado em 2000 com a Eritreia.

AV/efe,afp,rtr

