Ataques russos no sul da Síria sinalizam ofensiva de Assad

Aviões de combate russos bombardearam áreas da oposição no sudoeste da Síria na madrugada deste domingo (24/06), fornecendo apoio aéreo pela primeira vez a uma ofensiva do regime do presidente Bashar al-Assad para retomar um dos últimos redutos rebeldes no sul do país.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os russos realizaram ao menos 25 investidas a nordeste da cidade de Daraa.

Fazendo fronteira com a Jordânia e as Colinas de Golã controladas por Israel, a frente de batalha do sudoeste da Síria é uma das mais complicadas da guerra que já dura sete anos.

O regime dAssad lançou uma ofensiva terrestre e aérea em partes controladas pela oposição nas províncias de Daraa, Quneitra e Sweida no início desta semana, colocando em risco um acordo trilateral de "distensão", firmado há um ano e garantido pela Rússia, Estados Unidos e Jordânia.

Com o avanço dos combates no sudoeste da Síria, paira a ameaça de desestabilização da Jordânia, do deslocamento de dezenas de milhares de civis e do envolvimento de forças regionais e internacionais, o que inclui o aumento da probabilidade de um confronto direto entre Israel e o Irã.

Com regiões rebeldes em Idlib e no norte de Aleppo sob proteção turca e os EUA apoiando forças curdas e árabes contra o "Estado Islâmico" no nordeste do país, havia a expectativa de que o regime Assad lançasse uma ofensa no sudoeste da Síria, após retomar redutos rebeldes em torno de Damasco e no oeste do país nos últimos meses.

O poder aéreo russo, ao lado de forças terrestres iranianas e milícias apoiadas pelo Irã, tem sido fundamental para ajudar as forças sírias a retomar o território dos rebeldes e virar a maré da guerra em favor do regime.

Neste domingo, o Exército israelense afirmou que lançou um míssil antiaéreo Patriot contra um drone que vinha da Síria e estava se aproximando da fronteira com as Colinas de Golã, ocupadas por Israel.

Um comandante das forças fiéis a Assad informou que o drone estava envolvido em operações do Exército sírio na província de Quneitra. Segundo o Exército israelense, o objeto não foi atingido.

CA/afp/rtr/dw

