Ataque com faca em trem deixa um morto na Alemanha

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas nesta quarta-feira (30/05) durante um ataque com faca dentro de um trem em Flensburg, no norte da Alemanha, segundo a polícia.

A estação ferroviária da cidade foi evacuada, e a circulação de trens, interrompida. Segundo a imprensa local, o incidente ocorreu dentro de um trem que partira de Hamburgo. O jornal Bild afirmou que a pessoa morta é o responsável pelo ataque.

Antes, ele teria atacado uma pessoa dentro do trem com um faca. Quando o trem do tipo Intercity chegou à estação central de Flensburg, dois policiais abordaram o homem responsável pelo ataque. Este então atacou também os policiais, ferindo uma agente, e foi em seguida morto a tiros pelo outro policial.

Essa notícia está sendo atualizada.

