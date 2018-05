As principais notícias do dia

Dez tradições alemãs do 1º de maio

Distúrbios em Berlim

Mas nem tudo são flores. Na noite para 1º de maio já viraram tradição em Berlim as passeatas de manifestantes de extrema esquerda e os confrontos com a polícia. Tudo começou em 1º de maio de 1987, com graves tumultos no bairro alternativo berlinense de Kreuzberg, incluindo saques, vidros quebrados e carros incendiados.

Autoria: Roselaine Wandscheer