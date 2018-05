As principais notícias do dia 28/05/18

MUNDO

A missão impossível de Carlo Cottarelli na Itália

Ex-economista do FMI é incumbido de formar governo mesmo com oposição de M5S e Liga, que têm maioria parlamentar e são duros críticos das ideias do premiê designado. Leia mais

Imigrante que salvou criança receberá cidadania francesa

Jovem do Mali, de 22 anos, escalou um prédio em Paris para salvar uma criança pendurada na quinta sacada. Leia mais

Protestos do Parque Gezi e o sonho de uma Turquia diferente

Em 2013, centenas de milhares tomaram as ruas da Turquia para protestar contra as políticas autoritárias de Erdogan. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Ressurge movimento de ocupações em Berlim?

Contra especulação imobiliária, ativistas ocupam dois prédios na cidade e convocam "Primavera das Ocupações”. Leia mais

AMÉRICA LATINA

Opinião: Voto contra as Farc venceu na Colômbia

Alto comparecimento às urnas evidencia que animosidade contra as Farc segue presente, opina a correspondente Ofelia Harm. Leia mais

Presidente do Paraguai renuncia para assumir cargo de senador

Mandato de Horacio Cartes iria até a posse de Mario Abdo Benítez, em agosto. Decisão precisa ser aprovada pelo Congresso. Leia mais

BRASIL

A política de preços da Petrobras em xeque

Governo Temer garantiu liberdade para empresa praticar reajustes diários, mas receita liberal trouxe imprevisibilidade e se chocou com a cultura brasileira do transporte rodoviário. Leia mais

Os impactos da greve dos caminhoneiros na economia

Movimento contribui para gerar ambiente de incerteza e afeta negativamente uma economia cuja recuperação já era lenta. Leia mais

Um raio-X da morte materna no Brasil

Pouco debatida, morte durante a gravidez, parto ou puerpério vitima silenciosamente cerca de cinco mulheres por dia no país. Leia mais

