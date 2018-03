As principais notícias do dia 28/03/18

Dez impressionantes casas de concerto na Europa

Berliner Philharmonie, Alemanha

Quando abriu as portas, a arquitetura incomum do salão – a orquestra fica em um pódio no centro da sala – causou polêmica. Mas a visão do arquiteto Hans Scharoun de um teatro ideal se tornou um modelo para as salas de concerto modernas em todo o mundo. Em 1963, Herbert von Karajan conduziu o concerto de abertura. A Philharmonie é a casa da Orquestra Filarmônica de Berlim.