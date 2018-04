As principais notícias do dia 26/04/18

MUNDO

Kim atravessará fronteira a pé para encontro histórico

Esta será a primeira vez desde a Guerra da Coreia que um líder norte-coreano pisará em território do país vizinho. Leia mais

Distensão enche de esperança a fronteira sul-coreana

Reaproximação diplomática, com iminente encontro dos líderes dos dois países, fomenta um otimismo na região. Leia mais

Mike Pompeo é confirmado como secretário de Estado

Senado aprova indicação de Trump em votação apertada, e ex-diretor da CIA toma posse como chefe da diplomacia americana. Leia mais

Alemanha à espera do impacto das tarifas de Trump

Merkel viaja aos EUA com o tema comércio na bagagem. Mas em Berlim há pouca razão para otimismo. Leia mais

Opinião: Macron é antídoto contra Trump

Discurso no Congresso mostra que relação estreita não o impedirá de criticar políticas de Trump, opina Michael Knigge. Leia mais

Turquia condena 14 jornalistas de oposição

Funcionários do jornal "Cumhuriyet" são acusados de colaborar com terrorismo. Decisão eleva as preocupação com liberdade de imprensa no país. Leia mais

Coluna Zeitgeist: Corrupção em Malta é desafio para a União Europeia

Ilha no Mediterrâneo é vista como um centro de corrupção e lavagem de dinheiro e está sob críticas por programa de venda de passaportes. Leia mais

BRASIL

Intervenção não melhorou segurança no Rio, diz estudo

Relatório aponta que, nos dois meses de ocupação militar, estado teve mais tiroteios e mais chacinas. Leia mais

Palocci fecha acordo de delação premiada com a PF

Ex-ministro vai colaborar com policiais no Paraná, após fracassar tentativa de acordo com procuradores da Lava Jato. Leia mais

AMÉRICA LATINA

América Latina é a região mais violenta do mundo

Dezessete dos vinte países com as maiores taxas de homicídios estão na América Latina e no Caribe, entre eles o Brasil. Leia mais

Ex-diretor da Odebrecht confirma doações para campanhas no Peru

Investigação de promotores peruanos releva contribuições ilícitas para de Ollanta Humala e Keiko Fujimoro em 2011. Leia mais

ECONOMIA

Após escândalo de dados, ficar ou sair do Facebook?

Anunciantes temem debandada de usuários e que alterações nas políticas de privacidade afetem publicidade. Leia mais

CULTURA

Escândalo de assédio sexual em Hollywood vai virar filme

Investigação do "New York Times" sobre supostos abusos cometidos pelo produtor Harvey Weinstein será tema de longa. Leia mais​​​​​​​

