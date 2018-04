As principais notícias do dia 25/04/18

MUNDO

Em discurso nos EUA, Macron alerta contra nacionalismo

Presidente francês usa raro discurso no Congresso americano para atacar o isolacionismo e ressaltar importância do Acordo de Paris. Leia mais

Trump, a aposta perigosa de Macron

Com Merkel sem espaço em Washington, está cabendo ao presidente francês falar pela Europa diante do líder americano. Leia mais

Liberdade de imprensa se deteriora na Europa

Situação piorou em 42% dos países avaliados pela Repórteres Sem Fronteiras. Brasil subiu uma posição. Leia mais

Opinião: Mídia europeia amordaçada por autocratas

Situação da liberdade de imprensa não anda nada boa em países do Leste e Sudeste do continente, constata Volker Wagener. Leia mais

Autor de ataque em Toronto teria visado mulheres

Mensagem publicada por Alek Minassian minutos antes do ataque sugere ligação com grupo de "celibatários involuntários". Leia mais

Macaco não tem direitos autorais sobre selfie, decide tribunal

Corte dos EUA rejeita pedido de ONG de atribuir a animal direitos sobre foto que viralizou na internet. Leia mais

BRASIL

Brasil e UE em queda de braço pela carne

Produtores brasileiros acusam europeus de impor medidas protecionistas disfarçadas de preocupação sanitária. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: O Brasil merece mais pluralismo na mídia

Existem instrumentos governamentais para acabar com monopólios privados que causam desequilíbrios no mercado. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha debate como lidar com o antissemitismo islâmico

Agressões de cunho antissemita por muçulmanos levantam debate sobre a importância de medidas educacionais preventivas. Leia mais

Alemães vestem quipá em protestos contra antissemitismo

"Marcha do quipá" foi convocada após ataque na capital e em meio à preocupação com aumento do antissemitismo. Leia mais

Alemanha acaba com seu maior prêmio musical

Renomado Echo é encerrado por controvérsia em torno de prêmio para disco com letra antissemita. Leia mais

Alemanha promete mais 1 bilhão de euros à Síria

Governo federal alemão aumenta sua contribuição de ajuda humanitária à Síria e países vizinhos que abrigam refugiados. Leia mais

Dicas de turismo em Dresden

Tradição, cultura e natureza fazem da capital da Saxônia um dos principais destinos turísticos da Alemanha. Leia mais

