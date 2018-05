As principais notícias do dia 24/05/18

Os mais belos centros históricos alemães

Görlitz

Detalhes da Renascença, do Gótico e do Barroco convivem lado a lado na cidade próxima à fronteira alemã com a Polônia. As diferentes facetas têm atraído até produtores de Hollywood. Na cidade, foram filmados "Bastardos inglórios", "O Grande Hotel Budapeste" e "Goethe". Este último com neve artificial nas ruas do centro histórico. Não é de admirar que Görlitz também seja chamada Görliwood.