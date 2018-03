As principais notícias do dia 24/03/18 | DW Brasil | Notícias e análises do Brasil e do mundo | DW | 24.03.2018

Pratos alemães de embrulhar o estômago

Saumagen (estômago de porco)

Neste prato típico da região do Palatinado, o estômago do porco é recheado com batatas, salsicha, ovos e especiarias, e cozido lentamente. Era o prato preferido do ex-chanceler federal alemão Helmut Kohl, que durante seu mandato o serviu a inúmeros convidados ilustres, como Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan.