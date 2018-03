As principais notícias do dia 23/03/18 | DW Brasil | Notícias e análises do Brasil e do mundo | DW | 23.03.2018

ECONOMIA

Trump começou mesmo uma guerra comercial com a China?

Para especialistas dos EUA, tudo indica que sim, pois os chineses vão retaliar. Resta saber se há uma estratégia por trás dessa medida que trará prejuízos para ambos os lados. Leia mais

Maduro corta três zeros "para fortalecer o bolívar"

Nova moeda vai se chamar bolívar soberano. Presidente apresenta cédulas e diz que medida visa fazer frente à "guerra econômica de perseguição" conduzida à partir da Colômbia. Leia mais

MUNDO

As digitais de Moscou no ataque ao ex-espião russo

Especialistas afirmam que origem do composto usado no envenenamento de Serguei Skripal pode ser claramente identificada, o que explica convicção dos britânicos ao incriminar o Kremlin. Leia mais

Justiça do Quênia proíbe exames anais forçados

Procedimento para verificar a homossexualidade de homens é considerado inconstitucional. Comunidade LGBT comemora decisão sobre prática, classificada de tortura e que também é adotada em outros países. Leia mais

Terra perde biodiversidade em ritmo alarmante, diz ONU

Estudos mostram que nenhuma região do planeta está a salvo da perda de flora e fauna. Cientistas apontam estilo de vida humano como principal fator para redução das espécies, que coloca em risco o próprio homem. Leia mais

Opinião: Mais um mau sinal vindo da Casa Branca

Trump escolheu como conselheiro de segurança John Bolton, que é contra acordo com o Irã, apoiou a guerra do Iraque e defende ataque preventivo à Coreia do Norte, escreve Michael Knigge. Leia mais

Alemanices: Limpeza urbana na Alemanha

A tecnologia é aliada fundamental da conservação de cidades na Alemanha. Varredeiras mecanizadas, sopradores de folhas e aspiradores gigantes garantem que ruas e calçadas permaneçam limpas. Leia mais

BRASIL

Da Constituição para a sala de aula

Projeto criado por jovem advogado transmite conceitos da Constituição brasileira a alunos de escolas públicas de São Paulo. Premiada por programa de Obama, iniciativa estimula debate sobre direitos e deveres. Leia mais

Dinamarca ajuda Brasil na digitalização do setor público

Parceria busca modernizar e facilitar acesso a serviços do governo federal, com base na experiência do país nórdico. Digitalização também ajuda no combate à corrupção. Leia mais

