As principais notícias do dia 22/03/18 | DW Brasil | Notícias e análises do Brasil e do mundo | DW | 22.03.2018

ECONOMIA

Trump anuncia ofensiva comercial contra a China

Presidente alega roubo de propriedade intelectual para dificultar acesso de Pequim a mercado americano. Entre medidas anunciadas está imposição de tarifas a importações que podem chegar a US$ 60 bilhões. Leia mais

EUA suspendem tarifas de aço e alumínio para Brasil e União Europeia

Representante do governo americano confirma que Trump concordou com "pausa" para economias com quem trava negociações em busca de uma solução de longo prazo. Leia mais

Passagem única para uma volta ao mundo

As três alianças globais de empresas aéreas oferecem o chamado bilhete "Round The World", que facilita a vida do passageiro que quer rodar o planeta. Mas vale a pena? Leia mais

BRASIL

Estudo alemão vê Brasil em grave crise democrática

Pesquisadores da Fundação Bertelsmann apontam como preocupante a atuação do Judiciário, o desencanto com o sistema político e o aumento de "atitudes antidemocráticas" entre a população. Leia mais

MUNDO

Sarkozy se diz vítima do clã Kadafi

Ex-presidente francês alega que acusações são sem provas e fruto de calúnias com intuito de vingança de círculo do ex-ditador da Líbia. Ele é acusado de aceitar doações do regime líbio para campanha presidencial de 2007. Leia mais

Kremlin afirma que comparar Putin com Hitler é repugnante

Moscou afirma ser inaceitável e ofensiva a declaração do ministro britânico do Exterior de que Putin usará a Copa do Mundo da Rússia da mesma forma que Hitler usou os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Leia mais

Opinião: O Peru em seu momento político mais difícil

Pedro Pablo Kuczynski prometeu um governo de luxo, mas vai deixar o poder antes do final de seu mandato pela porta dos fundos, escreve a jornalista Claudia Sánchez Morzán. Leia mais

_________