As principais notícias do dia 21/06/18

Dez termos úteis para férias de verão na Alemanha

Urlaubsreif

Após meses de trabalho duro, qualquer um sente que tem todo direito de sair de férias. Ou que está "maduro para as férias", como quer a expressão em alemão. Portanto, antes de cair do galho, é hora de colocar na mala o biquíni ou calção de banho e os óculos de sol. Ou as luvas, gorro e esquis, já que a palavra também vale para as férias de inverno.