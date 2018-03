As principais notícias do dia 20/03/18 | DW Brasil | Notícias e análises do Brasil e do mundo | DW | 20.03.2018

MUNDO

Sarkozy é detido na França

Ex-presidente presta depoimento sob custódia sobre suposto financiamento ilegal de sua campanha presidencial de 2007. Ditador líbio Muammar Kadafi teria doado ilegalmente 50 milhões de euros ao francês. Leia mais

Boris Johnson: "Posição da Rússia no caso Skripal é cada vez mais bizarra"

Em entrevista à DW, ministro britânico do Exterior explica por que acredita que Putin é responsável pelo ataque ao ex-espião russo e ameaça com ação firme do Estado contra dinheiro ilícito no Reino Unido. Leia mais

Facebook sob pressão após escândalo de uso de dados

Parlamento britânico pede que Mark Zuckerberg responda sobre alegado uso indevido de informações de usuários por empresa Cambridge Analytica para influenciar eleição americana. Entenda o caso e saiba como se proteger. Leia mais

Japão se prepara para mandar à forca membros de seita

Mais de 20 anos após ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, 13 integrantes de grupo religioso condenados à morte pelo atentado finalmente devem ser executados. Preparativos indicam enforcamento iminente. Leia mais

ALEMANHA

Primavera começa com frio e neve na Alemanha

No calendário, primavera começa nesta terça-feira, mas Alemanha registra neve e temperaturas invernais. Fenômeno não é incomum, diz metereologista. Leia mais

Bibliothek: Na praça May Ayim

Ato em Berlim em memória de Marielle Franco e outras vítimas da violência contra cidadãos negros ocorreu em praça que traz nome importante da cultura negra alemã, a poeta May Ayim (1960-1996). Leia mais

MEIO AMBIENTE

Morre último macho de rinoceronte branco do norte

Sudão, de 45 anos, estava gravemente doente e foi sacrificado, afirma reserva do Quênia onde ele habitava. Agora restam apenas duas representantes da subespécie. Leia mais

_________

Assistir ao vídeo 02:12 Compartilhar "Poucos países não sentiram esse comportamento maligno" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Formspring Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2ueyI "Poucos países não sentiram esse comportamento maligno"