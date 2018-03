As principais notícias do dia 19/03/18 | DW Brasil | Notícias e análises do Brasil e do mundo | DW | 19.03.2018

BRASIL

Caminhos e desafios da investigação do caso Marielle

Cheia de obstáculos, apuração do assassinato da vereadora reflete complexidade da criminalidade no Rio de Janeiro. Pistas até agora encontradas, como munição roubada, são difíceis de serem rastreadas. Leia mais

A encruzilhada do PSDB em 2018

Lava Jato minou boa parte do capital político do partido, que tenta voltar ao poder após 16 anos e quatro eleições. Nome escolhido para a disputa é Alckmin, que desperta receio entre os próprios tucanos. Leia mais

Grupo norueguês reconhece contaminação do rio Pará e pede desculpas

Norsk Hydro afirma que descarte de água não tratada é "completamente inaceitável" e contrário aos princípios da empresa, acusada de poluição ambiental no município de Barcarena. Leia mais

MUNDO

Como Putin chegou ao poder e nele se perpetua

De espião do baixo escalão a líder imbatível: presidente russo usou sistema de desinformação e compadrio para se manter no governo por décadas. Após reeleição, ele seguirá à frente do Kremlin até pelo menos 2024. Leia mais

UE e Reino Unido chegam a acordo sobre transição pós-Brexit

Nos 21 meses posteriores ao Brexit, Londres não participará das decisões do bloco, mas manterá acesso ao mercado único e à união aduaneira. Direitos de cidadãos europeus serão mantidos durante o período. Leia mais

Erdogan promete expandir operação contra curdos na Síria

Presidente da Turquia diz que campanha militar de Ancara contra forças curdas não terminará com a tomada de Afrin. Segundo ele, investida continuará por todo o norte da Síria, podendo chegar ao Iraque. Leia mais

ALEMANHA

Opinião: Alemanha luta consigo mesma

No cargo há menos de uma semana, novo ministro do Interior alemão já causou polêmica ao falar sobre o islã. Ele lançou debate importante, mas na direção completamente equivocada, opina a editora-chefe da DW, Ines Pohl. Leia mais

Checkpoint Berlim: Infrações de trânsito trazem milhões aos cofres de Berlim

Governo divulga dados sobre multas aplicadas na cidade em 2017. Infrações se igualam a número de habitantes. Estacionamento em local proibido é o campeão entre as irregularidades. Leia mais

CULTURA

Quantos livros escritos por mulheres você já leu?

Grupos se unem na internet para traduzir para o português e difundir textos feministas e obras de escritoras que não chegariam ao Brasil através de editoras. Leia mais

_________