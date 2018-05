As principais notícias do dia 18/05/18

MUNDO

Avião cai logo após decolagem em Havana

Boeing 737 com 113 pessoas a bordo cai nas imediações do Aeroporto Internacional José Martí. Destino era cidade de Holguín, no leste de Cuba. Três sobreviveram, afirma imprensa local. Leia mais

Ataque a tiros deixa mortos em escola no Texas

Ao menos dez pessoas morreram e dez ficaram feridas. Testemunha diz que atirador, de 17 anos, entrou na escola e começou a disparar, fazendo com que estudantes fugissem em pânico. Leia mais

UE adota medidas para proteger empresas de sanções dos EUA

Após Washington abandonar acordo nuclear com Irã, Comissão Europeia atualiza antigo estatuto de bloqueio para evitar que negócios do continente sejam afetados por sanções americanas contra Teerã. Leia mais

Sem valor, dinheiro venezuelano vira artesanato

Hiperinflação do bolívar leva venezuelanos a usar cédulas para confeccionar bolsas, carteiras e obras de arte. Hoje, os produtos têm mais valor de venda do que as notas. Leia mais

Alemanices: Privacidade na Alemanha: paranoia ou discrição?

Na Alemanha, perfis de pessoas sem foto evidente do rosto ou com nomes alterados são comuns para proteger a privacidade. Compartilhar detalhes da vida pessoal nas redes sociais é, em geral, evitado. Leia mais

TECNOLOGIA

Inovação brasileira busca espaço na Alemanha

Movidas a inteligencia artificial, internet das coisas, nanotecnologia e visão computacional, soluções criadas por startups brasileiras ganham apoio no país visto como porta de entrada para o mercado europeu. Leia mais

FUTEBOL

Platini revela manipulação na Copa de 98

Ex-presidente da Uefa menciona "pequeno truque" para evitar um duelo entre Brasil e França antes da grande final. Dois dias antes do sorteio do Mundial, a Fifa fixou seleções em grupos pré-determinados. Leia mais

Clima de euforia em Londres na véspera do casamento real