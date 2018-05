As principais notícias do dia 17/05/18

MUNDO

Ameaça de Kim serve de alerta para Washington

Se EUA têm intenções sérias de negociar desnuclearização da Coreia do Norte, devem levar em consideração preocupações de segurança do país asiático, dizem analistas após Pyongyang ameaçar cancelar encontro com Trump. Leia mais

Até onde o Hamas também é culpado?

Protestos na Faixa de Gaza terminaram com ao menos 60 vítimas palestinas. Até que ponto o movimento radical empurrou seu próprio povo para a morte? E o que Israel poderia ter feito para evitar o banho de sangue? Leia mais

UE processa Alemanha e outros cinco países por poluição do ar

França, Reino Unido, Itália, Hungria e Romênia também são levados à Justiça por não se adequarem a padrões de qualidade do ar estabelecidos pela União Europeia. Objetivo é proteger saúde da população. Leia mais

Chegada de ebola a área urbana deixa Congo em alerta

Caso de infecção do vírus letal é registrado em Mbandaka, uma das maiores cidades do país, aumentando temores quanto a uma maior disseminação da doença. OMS envia primeira leva de vacinas experimentais ao país. Leia mais

Zeitgeist: A divisão da Palestina entre judeus e árabes

Em 1947, Nações Unidas determinaram criação de dois Estados no território da Palestina. Mas, ao longo dos anos, apenas um se tornou realidade. Entenda como isso aconteceu. Leia mais

BRASIL

Falta trabalho para 27,7 milhões de brasileiros

Dados do IBGE revelam maior taxa de subutilização da força de trabalho no país desde 2012, equivalente a um quarto dos trabalhadores. Dados evidenciam contraste entre regiões do país. Leia mais

Rio tenta levar língua alemã a suas escolas

Três unidades da rede municipal começam a oferecer aulas de alemão, num projeto ambicioso para levar ensino bilíngue a áreas pobres. Leia mais

___________