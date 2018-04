As principais notícias do dia 17/04/18

A vida de crianças num campo de concentração

Testemunhas silenciosas

O número total de prisioneiros que estiveram em Bergen-Belsen é estimado em até 120 mil. Tropas britânicas encontraram cerca de 60 mil presos. Quase um quarto deles morreu depois da libertação. Cerca de 50 mil prisioneiros morreram no lugar, incluindo por volta de 600 crianças. As valas comuns no campo de concentração são testemunhas silenciosas da crueldade do domínio nazista.

Autoria: Klaus Krämer (md)