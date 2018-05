As principais notícias do dia 16/05/18

BRASIL

A longa espera por um lar após a tragédia de Mariana

Mais de dois anos e meio depois do maior desastre ambiental da história do Brasil, ex-moradores do vilarejo de Bento Rodrigues, que ficou coberto de lama, ainda aguardam reassentamento. Canteiro de obra traz esperança. Leia mais

Arma que matou Marielle tem rastro obscuro até a Alemanha

Submetralhadoras da alemã Heckler & Koch estão no arsenal de grupos de elite pelo mundo – e também de criminosos. Ex-funcionários estão sendo julgados por exportações ilegais, e ativistas exigem fim de vendas ao Brasil. Leia mais

Cartas do Rio: O drama das balas perdidas

Foram 1.751 tiroteios, 222 mortos, 282 feridos só em 2018. O Rio vive uma onda de violência. Ambos os lados, criminosos e polícia, matam. Mas as vítimas são deixadas desamparadas. O modo como são tratadas é uma vergonha. Leia mais

ALEMANHA

No Bundestag, Merkel ignora xenofobia da AfD

Líder populista de direita utiliza debate sobre orçamento para atacar políticas migratórias e diz que país está sendo governado por "idiotas". Chanceler não perde a linha e foca temas como defesa e política externa. Leia mais

Lei controversa amplia poderes da polícia na Baviera

Maioria conservadora aprova legislação que permite "ações preventivas" contra suspeitos em caso de "perigo iminente", como vigilância online, apreensão de correspondências, uso de drones e testes de DNA. Leia mais

CIÊNCIA

Estudo associa relógio biológico a transtornos de humor

Pesquisa revela que alterações no equilíbrio entre períodos de descanso e atividade podem provocar de depressão a transtorno bipolar. Trabalhar durante a noite ou viajar com frequência podem ser fatores de risco. Leia mais

