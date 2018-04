As principais notícias do dia 16/04/18

MUNDO

UE: apoio contido a ataques aéreos na Síria

Ministros do Exterior expressam apoio a ações que evitem uso de armas químicas e afirmam que Assad é responsável pelo recente ataque em Duma. Comunicado final, porém, falha na adoção de termos fortes. Leia mais

Trump é "moralmente inapto" para ser presidente, diz Comey

Em entrevista antes do lançamento oficial de livro de memórias, ex-diretor do FBI afirma que o presidente dos Estados Unidos "mente constantemente" e que suas atitudes não refletem os valores americanos. Leia mais

ECONOMIA

A desigualdade é boa ou ruim para a economia?

Distância entre ricos e pobres tem aumentado na maioria dos países. Estudos do FMI e da OCDE afirmam que isso prejudica o crescimento econômico, mas nem todos os economistas concordam. Leia mais

BRASIL

Sem-teto invadem triplex que levou à prisão de Lula

Apartamento no Guarujá está no centro das acusações que levaram à detenção do ex-presidente da República. "Se é do Lula, é nosso. Se não, por que o prenderam?", argumentam invasores. Leia mais

Corais da Amazônia encontrados sobre o petróleo

Recém-descobertos pela ciência na costa norte do Brasil, corais ocupam área subaquática maior que a do estado do Rio de Janeiro. Licença para exploração de petróleo na região pode sair a qualquer momento. Leia mais

ALEMANHA

Menino de 13 anos encontra tesouro viking na Alemanha

Após dica de garoto e arqueólogo amador, especialistas descobrem centenas de moedas e joias de mais de mil anos em ilha no Mar Báltico, da época de rei de origem viking que levou o cristianismo à Dinamarca. Leia mais

Checkpoint Berlim: Moradores se unem contra a especulação imobiliária

Moradores de bairros como Kreuzberg e Neukölln saem às ruas contra a explosão dos aluguéis e a gentrificação, causadas por investidores. Capital alemã teve maior alta em preços de imóveis no mundo em 2017. Leia mais

__________

Assistir ao vídeo 01:02 Compartilhar “Macri, Temer e Santos irão para o lixão da história” Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Formspring Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2w8Uj Maduro: “Macri, Temer e Santos irão para o lixão da história”