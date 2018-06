As principais notícias do dia 15/06/18

Momentos da Copa do Mundo de 2018

Cerimônia de abertura com polêmica

As apresentações musicais de Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina deram o pontapé inicial para a Copa do Mundo de 2018. E teve polêmica: o cantor britânico mostrou o dedo do meio às câmeras justamente na parte "I did it for free" ("Eu fiz de graça") da música "Rock DJ". Segundo ele, foi uma resposta aos críticos que afirmaram que Williams havia se vendido ao Kremlin. (14/06)