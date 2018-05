As principais notícias do dia 15/05/18

MUNDO

Até onde a Europa vai para salvar o acordo nuclear?

Manter o tratado com o Irã pode significar colocar em risco as estratégicas relações com os Estados Unidos e se aproximar da Rússia. Os europeus têm poucas opções. Leia mais

O poderio militar do Irã

Mesmo em desvantagem perante principais inimigos, país é uma das maiores forças bélicas do Oriente Médio e compensa fraquezas com estratégias assimétricas e de baixo custo. Leia mais

Gaza enterra mortos em meio a temores de mais violência

Palestinos lidam com consequências de protestos contra embaixada dos EUA em Jerusalém, que resultaram no dia mais violento na região desde a guerra com Israel em 2014. Exército israelense defende repressão. Leia mais

Coreia do Norte inicia desmonte de centro de testes nucleares

Imagens de satélite indicam que Pyongyang começou a desmantelar Punggye-ri, local de testes que deverá ser fechado por completo em cerimônia com a presença de observadores estrangeiros. Leia mais

BRASIL

Vaquinhas virtuais, uma nova frente de arrecadação eleitoral

Doação para candidatos por meio de plataformas online de financiamento coletivo estreia nesta terça-feira. Proibição de contribuições de empresas aquece o chamado crowdfunding político. Conheça as regras. Leia mais

"Brasileiros na Alemanha estão mais interessados no destino do país"

Em entrevista, embaixador aponta aumento significativo do número de brasileiros que transferiram título de eleitor para a Alemanha e fala sobre efeitos da instabilidade política para reputação do Brasil no exterior. Leia mais

ESPORTE

Alemanha vai à Copa sem herói do tetra

Sem Mario Götze, mas com Manuel Neuer, técnico Joachim Löw convoca 27 atletas para os treinamentos preparatórios. Principal surpresa é atacante do Freiburg, medalha de prata no Rio e que nunca jogou pela seleção. Leia mais

Opinião: O gol contra de Özil e Gündogan

Expulsar os dois jogadores da seleção é fazer o jogo de Erdogan. Melhor seria se eles se posicionassem claramente a favor dos valores da DFB e contra o regime do presidente turco, opina o jornalista Oliver Pieper. Leia mais

