As principais notícias do dia 13/06/18

Brasil, junho de 2013

Aumenta adesão aos protestos

Apesar da revogação do reajuste da tarifa, mais de um milhão de pessoas foram às ruas no dia 20 de junho. A mobilização se dizia contra o alto custo de vida, falhas nos sistemas estruturais do país e gastos excessivos com eventos esportivos internacionais no Brasil. Uma primeira morte foi registrada, em Ribeirão Preto (SP), onde um jovem foi atropelado por um carro que avançou sobre a multidão.