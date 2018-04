As principais notícias do dia 13/04/18

BRASIL

O que explica o aumento da pobreza extrema no Brasil?

Apesar de alta do PIB e inflação baixa, pobreza extrema avançou 11,2% no país, atingindo quase 15 milhões de pessoas. Economistas apontam expansão modesta da economia e situação fiscal do governo como raízes do problema. Leia mais

Roraima pede ao Supremo fechamento da fronteira com a Venezuela

Estado quer que medida vigore enquanto o governo federal não "cumpre papel de controle de fronteira". Govenadora também cobra ajuda para arcar com custos de saúde e educação. Leia mais

ALEMANHA

Alemanices: Repúblicas para idosos na Alemanha

Envelhecer sozinho ou em asilo está fora de questão para muitos aposentados alemães. Por isso, muitos acima dos 65 anos escolhem viver em moradias compartilhadas com outros idosos ou até com estudantes. Leia mais

MUNDO

Americanos estão esquecendo o Holocausto

Estudo revela alto grau de desconhecimento entre a população dos EUA e aponta que um quinto dos mais jovens sequer sabe o que ocorreu em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Leia mais

Rússia diz que ataque químico em Duma foi fabricado

Moscou afirma ter "provas irrefutáveis" de que suposto ataque no enclave rebelde foi encenado por agência estrangeira para culpar Damasco. Leia mais

A ambígua posição da China em relação à Síria

A indignação de Pequim com o recente emprego de armas químicas contra civis sírios é moderada. Leia mais

O silêncio do mundo árabe sobre um possível ataque americano à Síria

Enquanto o restante do mundo discute investida anunciada por Trump, Estados árabes se mantêm reticentes. Leia mais

Ex-chefe do FBI compara Trump a mafioso

Em livro de memórias, James Comey, demitido pelo presidente americano, acusa o magnata de ser antiético e não prezar pela verdade. Leia mais

Rússia vigiou ex-espião envenenado durante anos, diz Reino Unido

Governo britânico afirma que serviços secretos russos invadiram e-mail da filha de Serguei Skripal. Leia mais

Confrontos marcam novo dia de protestos em Gaza

Pela terceira semana seguida, milhares de palestinos se reúnem na fronteira com Israel para reivindicar o direito de retorno às suas terras. Leia mais

CIÊNCIA E SAÚDE

Morre alemão que contraiu febre amarela no Brasil

Há quase 20 anos país europeu não registrava a contaminação de um cidadão pela doença. Leia mais

Quem bebe mais de uma taça de vinho por dia pode viver menos

Pesquisa diz que taxas máximas para consumo de bebidas alcoólicas sugeridas por autoridades sanitárias da maioria dos países contribuem para redução da expectativa de vida. Leia mais

Os impactos da redução de polinizadores na indústria

Agricultura moderna ainda depende do trabalho de animais como pássaros e abelhas. Estudo tenta conscientizar setor privado sobre ameaça que fim dessas espécies representa para suas matérias-primas e modelos de negócio. Leia mais

