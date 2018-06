As principais notícias do dia 12/06/18

O encontro entre Kim e Trump em imagens

O resultado

Documento assinado por Donald Trump e Kim Jong-un em Cingapura. Nele, os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se comprometem com a completa desnuclearização da Península Coreana. Também está mencionada no texto a intenção de "construir um regime de paz robusto e duradouro na região", mas não como isso seria feito.