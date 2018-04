As principais notícias do dia 09/04/18

BRASIL

As opções do PT sem Lula

Partido ainda resiste a falar em plano B, apesar de candidatura estar tão ameaçada. Leia mais

Carandiru terá novo julgamento

Superior Tribunal de Justiça invalida decisão que anulou condenação de mais de 70 PMs e ordena realização de novo juízo. Leia mais

ALEMANHA

Checkpoint Berlim: Um ônibus e um bonde para conhecer Berlim

Primeira linha de ônibus que ligou Berlim Ocidental a Oriental passa pelos principais pontos turísticos. Já o "Bonde da Festa" é opção para explorar vida noturna da capital. Leia mais

Bicicletas de aluguel: incômodo ou solução?

Enquanto ativistas dizem que bicicletas públicas são melhores que carros nas ruas, cidades da Alemanha querem limitar número de bicicletas compartilháveis estacionadas de forma desordenada. Leia mais

Münster e a instrumentalização política de um ataque

Em tempos de terrorismo, atropelamento seguido de suicídio em cidade alemã evidencia oportunismo político após atos de violência. Leia mais

Greve leva ao cancelamento de 800 voos da Lufthansa

Paralisação de advertência convocada por sindicato para esta terça-feira vai afetar viagens internacionais e domésticas e cerca de 90 mil passageiros. Leia mais

MUNDO

Guerra do Iraque, uma invenção americana

Há 15 anos, soldados dos EUA derrubavam a estátua de Saddam Hussein em Bagdá. Coroava-se ali uma invasão iniciada a partir de informações falsas. Leia mais

Trump promete decisão rápida sobre ataque químico na Síria

Presidente dos EUA classifica de "ato bárbaro" suposto ataque contra civis e diz que possível resposta será anunciada em até 48 horas. Leia mais

Moscou e Damasco acusam Israel de atacar base síria

Bombardeio contra instalação militar na Síria deixa ao menos 14 mortos. Leia mais

Hungria consolida avanço nacionalista no Leste Europeu

Com discurso eurocético e campanha dominada pelo tema imigração, Victor Orbán lidera eleições legislativas e caminha para terceiro mandato consecutivo. Leia mais

Opinião: Orbán, líder da UE do Leste

Com novo mandato para premiê, Hungria mantém no poder uma pedra no sapato da União Europeia. A autocracia legitimada democraticamente de Orbán deve se tornar ainda mais atraente para imitadores, opina Volker Wagener. Leia mais

Qual o real poderio militar da Rússia?

Moscou se destaca com seu arsenal nuclear e número de tanques, mas fica atrás de outras potências quando se trata de tecnologia militar. Leia mais

Polícia e anticapitalistas entram em confronto na França

Forças de segurança cumprem ordem de remoção de ativistas contrários à construção de aeroporto próximo a Nantes. Leia mais

