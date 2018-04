As principais notícias do dia 07/04/18

BRASIL

Lula confirma que vai se apresentar à PF

Ex-presidente afirma que vai provar inocência e vê perseguição política na ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. Fachin, do STF, nega novo recurso da defesa. Leia mais

ALEMANHA

Atropelamento deixa mortos e feridos em Münster

Polícia não descarta que se trate de atentado, e autoridades confirmam três mortos e vários feridos. Motorista de van se mata com um tiro depois do atropelamento. Ele tinha problemas psíquicos. Leia mais

Puigdemont insta Madri a "respeitar a democracia"

Em Berlim, líder separatista catalão defende "negociações baseadas no respeito mútuo" com governo espanhol e diz esperar retornar à Bélgica após processo legal na Alemanha. Leia mais

MUNDO

Viktor Orbán concorre a terceiro mandato na Hungria

Primeiro-ministro húngaro e seu partido Fidesz devem vencer atual eleição parlamentar, mas a dimensão da vitória eleitoral é incerta. Hungria e Europa devem se preparar para novos embates. Leia mais

Diplomata do Vaticano é detido por pornografia infantil

Monsenhor Carlo Alberto Capella é levado em prisão preventiva após ser acusado de posse e difusão de grande quantidade de imagens de pornografia infantil. Leia mais

ESPORTE

Bayern é campeão alemão pela sexta vez seguida

Clube bávaro conquista seu 28º título do Campeonato Alemão e é primeiro a ter seis consecutivos depois de golear o Augsburg por 4 a 1 em partida disputada fora de casa. Leia mais

Acidente mata ao menos 14 jogadores de equipe de hóquei no Canadá

Além dos mortos, batida entre caminhão e ônibus com membros de time de hóquei júnior na província de Saskatchewan faz 14 feridos, incluindo três em estado grave. Todos eram canadenses e tinham entre 16 e 21 anos. Leia mais

OPINIÃO

A Alemanha é o porto seguro dos separatistas

Quer se separar? Tente! Se der errado, é só fugir para a Alemanha. Decisão de livrar Puigdemont da acusação de rebelião abala confiança entre Madri e Berlim, opina o jornalista Christoph Hasselbach. Leia mais

COLUNA

Pitadas: Os vinhos tintos alemães

Sim, a terra do riesling também produz bons vinhos tintos, sobretudo nas regiões de Rheinhessen e Palatinado. Conheça as principais variedades, suas características e com o que devem ser apreciadas. Leia mais