As principais notícias do dia 06/06/18

A história ilustrada da Copa do Mundo

O mundo ilustrado da Copa

Vários momentos inesquecíveis da história de 84 anos do torneio estão no livro “Copa do Mundo 1930-2018”, publicado pela editora alemã Edel Books. As cenas são reproduzidas com desenhos e um texto bem-humorado. A capa do livro mostra várias estrelas que vao disputar o próximo torneio, entre elas Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.