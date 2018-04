As principais notícias do dia 06/04/18

Ex-governantes na mira da Justiça

Park Geun-hye (Coreia do Sul)

Presidente entre 2013 e 2016, Park foi destituída por suspeita de corrupção e abuso de poder. Foi acusada de desviar milhões de dólares de fundos de serviços de inteligência do país para compras extravagantes. O caso também expôs uma seita acusada de usar a proximidade com Park para arrancar verbas de grandes empresas. No dia 06 de abril de 2018, foi condenada a 24 anos de prisão.