As principais notícias do dia 05/06/18

MUNDO

Irã pretende aumentar capacidade de enriquecimento de urânio

Teerã comunica à ONU plano de aumentar o enriquecimento de urânio dentro dos limites do acordo nuclear de 2015. Leia mais

As ideias de Macron e Merkel para reformar a Europa

Meses após francês, premiê alemã apresentou propostas para revitalizar a UE. Leia mais

União Europeia garante direito de residência a casais homossexuais

Tribunal de Justiça europeu decide que países-membros devem reconhecer o direito de todos os cônjuges à residência, mesmo que não permitam o casamento gay. Leia mais

Como Messi acabou envolvido no conflito israelo-palestino

Amistoso em Jerusalém é visto pela comunidade palestina como uma "ferramenta política". Leia mais

ECONOMIA

O etanol ainda pode decolar no Brasil?

Expansão do biocombustível foi dificultada por preço controlado da gasolina, mas programa recém-lançado do governo federal gera expectativas no setor. Leia mais

México impõe tarifas a produtos americanos

Em represália à taxação americana de aço e alumínio, governo mexicano sobretaxa itens siderúrgicos e agrícolas dos Estados Unidos. Leia mais

MEIO AMBIENTE

O ambíguo saldo ambiental do Brasil

Neste Dia Mundia do Meio Ambiente, a DW Brasil fez um balanço mostrando como país trata seu patrimônio ambiental. Leia mais

Opinião: Problema do lixo plástico depende de você

Dia Mundial do Meio Ambiente enfoca poluição plástica e mostra serem cada vez mais os que têm consciência do problema. Leia mais

Robôs agrícolas inteligentes para preservar o meio ambiente

Pesquisas desenvolvem cada vez mais máquinas que atuam com precisão em solos específicos. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 00:28 Ao vivo agora 00:28 min Compartilhar Merkel elogia diversidade na DW Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2yyyV Merkel elogia diversidade na DW: "Até invejo vocês um pouquinho"

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram