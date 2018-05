As principais notícias do dia 05/05/2018

ESPECIAL

Trier inaugura controversa estátua de Karl Marx

Cidade onde filósofo nasceu e passou seus primeiros anos comemora bicentenário de nascimento desvelando escultura doada pela China e abrindo exposição sobre o pensador. Leia mais

Marx, a crença capitalista e os fundamentalismos de hoje

No "Manifesto Comunista" de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels predisseram com precisão a evolução global do capitalismo e suas consequências culturais. Para quem tenta combatê-lo hoje, as perspectivas são pessimistas. Leia mais

"Karl Marx se mantém extremamente atual"

Duzentos anos após seu nascimento e várias revoluções mais tarde, até que ponto permanecem válidas as ideias do pensador alemão? Para o sociólogo Martin Endress, hoje uma análise mais objetiva é possível. Leia mais

BRASIL

"Criamos sociedade viciada no Estado", diz ministro do STF Barroso

Em Londres, Luís Roberto Barroso afirma que Brasil não consegue mais financiar a universidade pública e que instituições devem achar outras fontes de recursos. Ele também diz ser contra convocação de nova constituinte. Leia mais

CIÊNCIA

Nasa lança missão para estudar interior de Marte

Aterrissador InSight escavará fundo no planeta vermelho e medirá sismos. Informações ajudarão a entender melhor formação de Marte e origens do Sistema Solar. Leia mais

MUNDO

Centenas são presos na Rússia em atos anti-Putin

Entre os detidos está Alexei Navalny, principal líder da oposição. Manifestações em diversas cidades do país foram convocadas às vésperas de presidente russo assumir seu quarto mandato. Leia mais

Adolescente é estuprada e queimada viva na Índia

Polícia prende 15 pessoas que estariam envolvidas no sequestro, estupro e assassinato de uma jovem de 16 anos. Irritados por terem sido denunciados, violadores agrediram familiares e queimaram vítima viva. Leia mais

Milhares protestam na França contra Macron

Em Paris e outras cidades, manifestantes pedem fim de reformas sociais e econômicas do presidente francês, acusando-as de privilegiar os ricos e as grandes corporações. Leia mais

