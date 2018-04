As principais notícias do dia 04/04/18

BRASIL

STF decide futuro de Lula e da prisão em 2ª instância

Julgamento de pedido de habeas corpus do ex-presidente virou arena para defensores e adversários da regra sobre cumprimento da pena antes do esgotamento de recursos. Leia mais

"Seria a volta da impunidade sistemática"

Procurador da Lava Jato afirma que vitória de Lula no STF acabaria beneficiando "poderosos" com alto poder aquisitivo e critica "amplitude de recursos" do Judiciário brasileiro. Leia mais

Realpolitik: Temer para baixo, Lula para cima, Marielle para sempre

Enquanto o governo Michel Temer afunda de vez no caos, o ex-presidente Lula ganha nova esperança, opina o jornalista alemão Thomas Milz. Em parte também por conta da terrível morte de Marielle Franco. Leia mais

MUNDO

Quem foi Martin Luther King?

Em 4 de abril de 1968, o mundo perdia um sonhador. Cinco décadas depois, as palavras do famoso ativista continuam a inspirar defensores da igualdade de direitos, sobretudo entre brancos e negros. Leia mais

Opinião: O mundo precisa de heróis como Martin Luther King

Em um mundo complexo e imerso em conflitos, o 50º aniversário da morte do famoso ativista é uma boa oportunidade para refletir por que ícones como ele ainda são tão necessários, opina Ines Pohl, editora-chefe da DW. Leia mais

Atiradora do Youtube odiava a empresa, diz família

Nasim Najafi Aghdam, de 39 anos, era blogueira e acusava a plataforma de restringir o acesso a seus vídeos. Família já havia alertado a polícia de que ela poderia agir contra a empresa. Leia mais

Até onde vai a aproximação entre Arábia Saudita e Israel?

Príncipe herdeiro da Arábia Saudita afirma que israelenses têm direito ao próprio Estado. Aceno a Israel ocorre porque ambos os países temem a influência regional de um inimigo em comum: o Irã. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Antártida sofre com desgelo subaquático

Até agora, região era tida como relativamente estável, mas um novo estudo sugere que a mudança climática atua numa escala muito maior do que constatada anteriormente – e com consequências devastadoras. Leia mais

