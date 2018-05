As principais notícias do dia 03/05/18

Karl Marx, dos vinhedos às fábricas do mundo

Última conclamação

"Trabalhadores do mundo inteiro, uni-vos", talvez uma das frases mais conhecidas de Karl Marx, foi o que o escultor Laurence Bradshaw gravou na lápide do filósofo. Ele morreu em 1883, aos 64 anos, em Londres, e está sepultado no cemitério de Highgate. São palavras fáceis de dizer, mas em que ações resultarão? E serão as ações certas?

Autoria: Kersten Knipp (sc)