As principais notícias do dia 01/06/18

Dez grandes dicas de hotéis em Berlin

Para os amantes de história

Berlim foi fundada no século 13 na pequena Ilha do Spree, cuja extremidade norte é a hoje mundialmente famosa Ilha dos Museus. Na ponta sul, entre a água e o tráfego ensurdecedor, o Hotel Capri oferece desde 2017 143 apartamentos com cozinha, para estadas de longa duração. No saguão, o piso de vidro permite ver escavações de antigas casas do período de fundação da cidade.