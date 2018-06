Argentina dá primeiro passo para descriminalização do aborto

Após quase 23 horas de debate, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta quinta-feira (14/06) um projeto de lei que descriminaliza o aborto até a 14ª semana de gestação. A proposta segue agora para o Senado.

A iniciativa foi aprovada com 129 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. O resultado da votação na Câmara era incerto até o último momento. Nas imediações do prédio que abriga a Câmara, milhares de pessoas contra e a favor do projeto aguardaram a decisão, evidenciando uma divisão da sociedade.

O texto aprovado descriminaliza qualquer aborto até a 14ª semana de gestação – e não apenas nas circunstâncias previstas atualmente por lei. Até esse período da gravidez, seria permitido abortar gratuitamente nos hospitais do sistema público de saúde do país.

Hoje, o artigo 86 do Código Penal da Argentina declara a interrupção da gravidez como ato não punível se a vida ou a saúde da mulher estão em risco, se é fruto de estupro ou atentado ao pudor cometido contra uma mulher com deficiência intelectual. Em 2012, a Corte Suprema declarou que o aborto é permitido em caso de violência, mas várias províncias ainda não aderiram a essa decisão

Após a aprovação do projeto de descriminalização pela Câmara, o Senado terá agora a possibilidade de transformar a proposta em lei. Se o projeto for rejeitado pelos senadores, voltará para a Câmara para nova análise.

Sociedade e políticos divididos

O debate sobre a legalização do aborto divide parte da sociedade argentina e as lideranças políticas. O projeto foi apresentado em sete ocasiões no Congresso, mas nunca chegou a ser votado.

Em março deste ano, o presidente Mauricio Macri finalmente permitiu que o Parlamento debatesse o projeto, mas declarou ser contra a legalização do aborto.

Recentemente, dois casos de gravidez em crianças de 11 anos de idade, vítimas de alegadas violações e abusos sexuais, reavivaram a discussão sobre o aborto no país, motivando várias manifestações nos últimos dois meses.

As vozes contrárias à descriminalização da interrupção da gravidez defendem a vida do nascituro e afirmam que a educação sexual deve ser reforçada.

Já os que defendem a descriminalização costumam destacar que se trata de uma questão de saúde pública. Segundo dados oficiais, o aborto é a principal causa de mortalidade materna na Argentina.

Todos os anos há cerca de 50 mil internações em hospitais públicos para casos de interrupção da gravidez. Estima-se que cerca de 500 mil abortos clandestinos sejam realizados anualmente na Argentina.

