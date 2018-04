Após polêmica, banco de alimentos alemão volta a aceitar estrangeiros

Como começou a crise de refugiados na Europa

Fugindo da guerra e da pobreza

No fim de 2014, com a guerra na Síria entrando no quarto ano e o chamado "Estado Islâmico" avançando no norte do país, o êxodo de cidadãos sírios se intensificou. Ao mesmo tempo pessoas fugiam da violência e da pobreza em outros países, como Iraque, Afeganistão, Eritreia, Somália, Níger e Kosovo.