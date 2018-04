+ Após o bombardeio, a guerra de palavras; siga +

Estados Unidos, França e Reino Unido lançaram na madrugada deste sábado (14/04) bombardeios na Síria, numa retaliação pelo ataque químico na cidade de Duma, que matou mais de 40 pessoas e é atribuído pelo Ocidente ao regime de Bashar al-Assad.

Acompanhe as reações (horário de Brasília)

6h30: O governo alemão publicou, no Twitter, a íntegra do comunicado divulgado por Merkel sobre o bombardeio. Entre outras coisas, a chanceler alemã afirma que, cem anos após a Primeira Guerra, o mundo se vê diante da tarefa de conter a "erosão da convenção sobre o uso de armas químicas'.

Por isso, afirma Merkel, o ataque foi "necessário e apropriado", como forma de reduzir a capacidade do regime de Assad de usar armas químicas. A Alemanha, continua o texto, vai seguir todos os passos diplomáticos para prevenir violações da convenção.

No comunicado, Merkel também critica a Rússia por prevenir, no Conselho de Segurança, uma investigação independente sobre o que aconteceu em Duma. Para Berlim, está claro que foi Assad o reponsável pelo ataque com armas químicas.

6h20: O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou o bombardeio como um "ato de agressão" que vai ampliar a catástrofe humanitária na Síria. "O ataque teve uma influência destrutiva no sistema interior de relações internacionais."

6h05: A Turquia recebeu como "apropriada" a ação militar ocidental. "Nós damos como bem-vinda essa operação, que aliviou a consciência humana diante do ataque em Duma", disse o governo em Ancara.

5h40: Logo após o ataque, o secretário de Defesa americano, Jim Mattis, que já havia alertado para os riscos de uma intervenção maior no conflito sírio, afirmou que só haverá novos ataques se o regime de Assad voltar a usar armas químicas: "Fomos precisos e proporcionais, mas, ao mesmo tempo, foi um ataque pesado".

Como comparação, segundo Mattis, o bombardeio deste sábado foi duas vezes maior e atingiu dois alvos a mais do que o ataque de abril do ano passado, que mirou uma base aérea síria com mais de 50 mísseis. A ação, na ocasião, também foi uma retaliação ao uso de armas químicas por Assad.

5h30: Foram mais de 100 mísseis disparados por EUA, França e Reino Unido em território sírio. Foram três os alvos atingidos durante a noite de sábado: um centro de pesquisa científica na grande Damasco e duas instalações de armas químicas a oeste de Homs – uma delas, segundo os EUA, usada na produção do agente nervoso sarin, e outra parte de um posto de comando militar.

Segundo o governo francês, grande parte do arsenal químico sírio foi destruído no ataque.

5h10: Mais ataques serão possíveis em caso de novo uso de armas químicas por parte de Assad, afirma o ministro do Exterior francês, Jean-Yves Le Drian.

4h45: "A guerra dos Estados Unidos contra a Síria, contra os povos da região e os movimentos da resistência (...) não atingirá os seus objetivos", afirmou o Hisbolá, em comunicado. Grupo radical libanês é um dos principais aliados de Assad, ao lado de Irã e Rússia.

4h40: "Os ataques dos EUA, França e Reino Unido mostram claramente que o regime sírio, com a Rússia e o Irã, não podem continuar com esta tragédia humana, pelo menos sem terem custos", escreveu Donald Tusk, na sua conta de Twitter.

4h30: "Nós apoiamos o ato de nossos aliados americanos, britânicos e franceses e assumimos responsabilidade, nesse sentido, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU", afirmou Merkel.

4h20: Dos mais de 100 mísseis disparados na Síria pelos aliados ocidentais, 12 foram lançados por caças franceses, informou o governo em Paris.

4h00: A chanceler federal alemã, Angela Merkel, classificou o ataque como "apropriado e necessário", embora a Alemanha não tenha tido participação no bombardeio. O presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, afirmou que a "UE está com seus aliados".

3h45: O ataque em Duma na última semana "cruzou a linha vermelha para a França", afirmou Emmanuel Macron. "Nós não podemos tolerar a trivialização do uso de armas químicas que apresentam um perigo imediato para o povo sírio e para nossa segurança coletiva."

3h40:O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que o ataque americano foi um crime sem propósitos. "Os EUA e seus aliados não vão conseguir nada com seus crimes na Síria. Atacar a Síria é um crime. O presidente americano, a premiê britânica e o presidente francês são criminosos".

3h20: Logo após o anúncio de Trump, a primeira-ministra britânica, Theresa May, divulgou um comunicado dizendo que ao Reino Unido "não resta alternativa" a não ser o uso da força na Síria. "Nós não podemos permitir a normalização do uso de armas químicas – seja dentro da Síria, seja nas ruas do Reino Unido ou em qualquer outro lugar do mundo", informa o comunicado.

3h10: "Boas almas não serão humilhadas", tuitou a presidência da Síria logo após o início dos bombardeios. A mídia estatal condenou os ataques como "flagrante violação da lei internacional" e "fadados ao fracasso".

3h00: O embaixador da Rússia nos Estados Unidos disse que "tais ações não ficarão sem consequências." O ministério russo do Exterior afirmou que o ataque "veio justamente no momento em que o país tinha uma chance de paz."